F1-Rennen fällt ins Wasser: Grand Prix der Emilia Romagna in Imola abgesagt

Der Europa-Start der Formel 1 in Imola fällt aus. Die Folgen der schweren Unwetter zwingen die Veranstalter zur Absage.

Imola – Der Grand Prix der Emilia Romagna in Imola ist wetterbedingt abgesagt worden. Die Unwetter in der Region lassen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari keinen geregelten, sicheren Rennbetrieb zu, hieß es am Mittwoch von Veranstalterseite. Es sei nicht sicher, unter den Umständen den Grand Prix zu veranstalten.