Berglauf- und Trailrun-WM-Alternativen, wenn der Schnee bleibt

Der anhaltende Niederschlag veranlasst auch die Veranstalter der Berglauf- und Trailrun-WM (6.–10.6.), über mögliche Ausweichrouten nachzudenken. Kommende Woche will man eine Entscheidung treffen.

Innsbruck – „So etwas habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt“, gesteht der erfahrene Veranstalter Alexander Pittl. Gut zwei Wochen vor den Trailrun-Saisonhöhepunkten rund um Innsbruck bedeckt Schnee einige Strecken, doch noch ist der Tiroler entspannt. Das Innsbruck Alpine Trailrun Festival (1.–4.6.) könnte nach derzeitigem Stand der Dinge stattfinden, für einen Streckenabschnitt der im Anschluss angesetzten Trailrun- und Berglauf-WM in Innsbruck-Stubai (6.–10.6.) müssen sich Pittl und sein Team zumindest Alternativen überlegen. „Wenn es nordseitig nicht geht, dann müssen wir südseitig über das Kreuzjoch ausweichen“, spielt er auf einen Streckenabschnitt in der Axamer Lizum an.