Tiroler Landesjägermeister zu Wolfs-Abschuss: „Kommen der Aufforderung nach“

Freude haben die Jäger mit dem Wolfsabschuss keine, sagt Landesjägermeister Anton Larcher. Wölfe hätten in Tirol aber „keinen Platz“. In Umhausen dauert die Entscheidung für eine Entnahme noch an. Gestern wurde wieder ein totes Schaf entdeckt.

Assling, Umhausen – „Wir werden der Aufforderung nachkommen“, bestätigte Landesjägermeister Anton Larcher Mittwochnachmittag. Ab 0 Uhr in der Nacht auf Donnerstag tritt die Verordnung der Landesregierung in Kraft, mit der in Osttirol ein Wolf erlegt werden darf. Nach einem Schafriss in der Gemeinde Assling, Ortsteil Mittewald, vergangenen Donnerstag, bei der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf der Verursacher war, sieht die Landesregierung die Voraussetzungen gegeben. Es handle sich um einen „Schadwolf“ – die TT berichtete. Nun sind die Jäger am Zug.





Mehr zum Thema:

In einem zehn Kilometer Radius darf innerhalb von acht Wochen ein Wolf erlegt werden. 39 Jagdgebiete sind betroffen. „Wichtig ist für uns die Rechtssicherheit und die Anonymität für die Jäger“, erklärt Larcher. Wer den Wolf schießt, soll nicht an die Öffentlichkeit dringen. Er habe schon Gespräche mit dem Osttiroler Bezirksjägermeister geführt.

Larcher: Wolf hat „keinen Platz“ in Tirol

„Freude“ habe man mit dem Wolfsabschuss keine, so Larcher. Ziel der Jäger sei es nie gewesen, Wolf, Bär oder Luchs zu bejagen. „Da hilft nichts, da müssen wir hineinbeißen“ betont er. Nichtsdestotrotz ist er der Meinung, dass der Wolf „keinen Platz“ in Tirol hat. Wer soll den Wolf erlegen, außer die Jäger, fragt Larcher. „Das steht außer Frage, anders geht es nicht. Da sind wir den Grundeigentümern und Bauern verpflichtet.“

Über die Erfolgsaussichten einen Wolf zu erlegen, wollte Larcher nicht spekulieren. Das hänge vor allem davon ab, ob sich der Wolf überhaupt noch in der Region befindet oder ob er bereits weitergezogen ist. Wenn er sich wieder Beute sucht, sei die Chance da.

Noch keine Abschussverordnung für Umhausen

Noch keine Abschussverordnung gibt es derzeit für Umhausen im Ötztal. Dort wurden in den letzten Tagen mehrere tote Schafe gefunden. Zuletzt gab es am Dienstag drei Risse auf der Leierstalalm. Im Verdacht steht der Wolf. „Wir prüfen“, heißt es aus dem Büro Geisler. In den nächsten Tagen soll es eine Entscheidung geben, ob auch in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Entnahme erfüllt werden. DNA-Analyse müsse man keine abwarten, es reicht die fachliche Einschätzung, dass ein Großraubtier Verursacher der Risse war.

Am Mittwoch wurde wieder ein totes Schaf entdeckt. Es lag 20 Meter von der Leierstalam entfernt und soll Bissspuren aufgewiesen haben, wie der Hirte bestätigte. Damit erhöht sich die Zahl der gefundenen toten Schade auf sieben.