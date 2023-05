Produkte unter der Lupe: „Eigenmarken haben oft importierte Zutaten“

Wien – Im Zuge der enormen Teuerung ist nun auch eine Debatte um die so genannten Eigenmarken des Handels entbrannt. So hat der Verein „Wirtschaften am Land“ gemeinsam mit Jungbauern aus Kärnten, Oberösterreich und Tirol die Eigenmarken-Milchprodukte der heimischen Lebensmitteleinzelhändler und Diskonter unter die Lupe genommen. Das Ergebnis von tausend untersuchten Produkten: Rund 40 Prozent sind nicht nachweislich mit österreichischer Milch hergestellt. Doch die genaue Herkunft werde verschleiert.