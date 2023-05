Einmal quer über die Alpen: Red Bull X-Alps startet in Kitzbühel

Bei seiner 20. Auflage startet das Red Bull X-Alps am 11. Juni in Kitzbühel. Bereits am 8. Juni steht der Prolog in Kirchberg auf dem Programm.

Kitzbühel, Kirchberg i. T. – Es gilt als das härteste Outdoor-Event der Welt, das Red Bull X-Alps. Zum 20. Mal werden die Teilnehmer dabei die Alpen mit dem Gleitschirm und zu Fuß durchqueren. Erstmals erfolgt der Start für dieses Rennen am 11. Juni in Kitzbühel. Der Prolog wird am 8. Juni in Kirchberg durchgeführt. „Einen besseren Platz für den Start der 20. Auflage des X-Alps könnte es nicht geben und das Feedback der Athleten ist sehr gut“, schildert Veranstalter Ulrich Grill.





Insgesamt 34 Athleten, darunter vier Frauen, werden im Stadtzentrum von Kitzbühel starten, von wo aus sie hinauf zum Hahnenkamm laufen müssen. Von dort geht’s weiter über die Zugspitze und den Piz Buin bis zum Mont Blanc, retour verläuft die Strecke auf der Südseite der Alpen über den Cima Tosa, die Drei Zinnen bis ins Ziel in Zell am See. Insgesamt sind es 1200 Kilometer, die zurückgelegt werden müssen.

Die Tourismusverbände Kitzbühel und Brixental wie auch die Bergbahn Kitzbühel freuen sich, die Veranstaltung in die Region holen zu können. Sowohl Kitzbühel-Tourismus-GF Viktoria Veider-Walser, KitzSki-Vorstandsvorsitzender Anton Bodner als auch TVB-Brixental-GF Christoph Stöckl heben die gute Zusammenarbeit bereits im Vorfeld hervor. „So etwas geht nur gemeinsam“, sagt Bodner.