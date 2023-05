Mexikanerin soll nach Tötung von Vergewaltiger sechs Jahre in Haft

Die Frau soll zwar in Notwehr gehandelt, aber übermäßige Gewalt angewandt haben, befand das Gericht. „Es ging um mein Leben oder sein Leben“, sagt die 23-Jährige.

Mexiko-Stadt – Für die Tötung ihres Vergewaltigers ist eine indigene Frau in Mexiko zu sechs Jahren und zwei Monaten im Gefängnis verurteilt worden. Sie habe zwar in Notwehr gehandelt, aber übermäßige Gewalt angewandt, hieß es zur Begründung des Urteils am Mittwoch.