Von Brunnen und Drohnen: Diese Hilfsprojekte unterstützt Unicef Österreich in Malawi

Unicef Österreich hat in Malawi mehrere erfolgreiche Projekte initiiert. Einzigartig ist sicherlich eine Drohnenakademie.

Blantyre – Die Bedingungen, unter denen die Menschen in Malawi immer noch ihr Leben meistern müssen, sind für einen Europäer kaum vorstellbar. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung steht pro Tag weniger als 1,9 Dollar zur Verfügung. Die meisten leben davon, was die Scholle ums Haus hergibt. Nur elf Prozent haben Strom im Haushalt. Das Staatsbudget ist so klein, dass 80 Prozent der Ausgaben in Löhne der Staatsbediensteten aufgehen. In Volksschulklassen beträgt die Durchschnittsschülerzahl 80. Auch 100 werden gezählt. Oft fehlen Bänke und Stühle.





📽️ Video | Zu Besuch in Malawi:

Diese zufällige Liste könnte seitenfüllend fortgesetzt werden. Um die Zukunftschancen und Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, engagiert sich Unicef, das Kinderhilfswerk der UNO, in vielen Projekten. Gerade Unicef Österreich bringt sich immer stärker in Malawi ein. Eine Delegation unter der Leitung des Tiroler Unicef-Österreich-Chefs Christoph Jünger nahm kürzlich verschiedene Projekte in Augenschein. Auch Schauspielerin Valerie Huber war mit dabei.

Sauberes Wasser ist in Malawi ein besonderes Thema. Nachdem vor zwei Monaten ein Zyklon mit Tausenden Toten und Vermissten das Land (von Europa fast unbemerkt) verwüstete, wurden viele Sanitäreinrichtungen zerstört. Als Folge wütet seither wieder die Cholera im Land. Eine WASH-Initiative, die SchülerInnen nach jedem Klogang zum Händewaschen animiert (siehe Bild), konnte die Cholerazahlen an Landschulen erfolgreich dezimieren. Dafür notwendige neue Photovoltaik-betriebene Tiefbrunnenpumpen sind sehr teuer. Mit dem sauberen Wasser werden aber pro Brunnen bis zu 6000 Leute von großen Schulen bis zu kleineren Orten versorgt. Schon mehrere wurden errichtet. Frauen sparen sich dadurch auch kilometerlange Fußwege zum Wasserholen. Die TT unterstützt dieses Wasserprojekt und möchte zusammen mit Lesern und Leserinnen einen Brunnen beitragen.

In der von Unicef unterstützten Drohnenakademie Adda werden jungen Leuten (mehrheitlich Frauen) Fertigkeiten beigebracht, die sie für Herstellung der Drohnen, Flug und späteres Unternehmertum benötigen. Das Projekt ist technisch vollkommen auf der Höhe der Zeit. Selbsterarbeitete Vorgaben zur Flugsicherheit dienen international bereits als Vorbild. Schon mehrere Start-ups in verschiedenen afrikanischen Ländern sind daraus hervorgegangen – in Malawi etwa ein Medikamentenzustellservice. Über 100 Kilometer weit werden die kleinen Pakete geflogen.

From learning to earning – in verschränkten Projekten werden jungen Menschen ohne große Vorbildung vor allem im Umweltbereich Möglichkeiten zur Fortbildung und erste Jobs offeriert – etwa in der Wiederaufforstung.

Drohnen können mehr als schöne Luftbilder machen Schon 500 junge AbsolventInnen aus mehreren afrikanischen Ländern haben die von Unicef Österreich aus der Taufe gehobene African Drone and Data Academy in Malawi absolviert. Wenn sie die mehrwöchige Ausbildung abgeschlossen haben, können sie das Fluggerät nicht nur selbst herstellen und sicher fliegen, sie haben auch ein erstes Rüstzeug als Unternehmer mitbekommen, wie erfolgreiche Start-ups zeigen. Der Malaria auf der Spur. Der Drohnen-Einsatz im 20-Millionen-Einwohnerstaat Malawi (siehe Karte) geht weiter über schöne Luftbilder hinaus. Unterschiedliche Auswertungen können Müll und stille Gewässer als Malaria-Hotspots identifizieren, Cholera-Hit-Maps zu zerstörten Sanitäranlagen erzeugen, 3D-Modelle des Wasseranstiegs nach dem Zyklon herstellen, notwendige Wiederaufforstungen bezeugen. Oder Medikamente luftig zustellen. Und immer wird dabei weitere Arbeit generiert.

