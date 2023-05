Alkolenker (37) verursachte zwei Unfälle auf der Zillertalstraße in Fügen

Fügen – Gleich zwei Unfälle hat am Mittwoch ein betrunkener Autofahrer in Fügen verursacht: Wie die Polizei berichtet, stieß der 37-Jährige auf der Zillertalstraße (B169) zunächst mit dem Wagen eines 31-Jährigen zusammen. Dann setzte er seine Fahrt in Richtung Helfenstein fort, verlor bei einer Brücke die Kontrolle und prallte gegen einen Zaun.