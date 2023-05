Tiroler College-Spieler punkteten in der 1. Tennis-Bundesliga

Innsbruck – Jetlag getrotzt. Keine Anzeichen von Müdigkeit. Gabriel Huber war hellwach, steckte den Flug aus Wisconsin (USA) nach Tirol vom Vortag weg. Er eroberte für Bundesligist Schwaz im Kampf gegen den TC Anif einen Doppel- und Einzelpunkt. Letzterer war sogar für den Sieg entscheidend. Der 23-jährige Tiroler, der als Jugendlicher in Österreich alles gewann, was es zu gewinnen gab, übersiedelte vor vier Jahren nach Mendosa. Ins College, zu einem „Studium und Tennissport auf höchstem Niveau“, schwärmt Huber. Am Donnerstag lieferte er in Schwaz ab.