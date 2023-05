Rüsseliger Nachwuchs: Sechs kleine Wildschweine kamen im Alpenzoo zur Welt

Innsbruck – Nachwuchs bei den Gämsen, Steinböcken und Junggeiern, im Wisentgehege des Innsbrucker Alpenzoos kam es in jüngster Zeit zu einem wahren Babyboom. Nun gibt es erneut freudige Nachrichten: Am 30. März kamen im Wisentgehege gleich sechs Wildschweinferkel zur Welt, teilte der Alpenzoo Innsbruck am Freitag in einer Aussendung mit.