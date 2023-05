Wolf im Ötztal steht nach Schafrissen auf der Abschussliste

Innsbruck – Nach der Abschussverordnung für einen Wolf in Osttirol diese Woche folgte am Freitag eine weitere: Die Tiroler Landesregierung hat einen Wolf im Ötztal zum Abschuss freigegeben. Im Bereich der Leierstal-Alm im Gemeindegebiet von Umhausen waren zwischen Dienstag und Mittwoch vier gerissene Schafe entdeckt worden.

Die Tiere wurden nach Auskunft des Landes mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf gerissen. „Laut Definition handelt es sich auch hier somit um einen Schadwolf, der von der Landesregierung zum Abschuss freigegeben werden kann“, wurde LHStv Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendug zitiert. Auch in diesem Fall habe man, wie bei jenem in Osttirol, auf Basis der neuen Rechtslage umgehend gehandelt.

Bereits Ende März wurde im Gemeindegebiet von Oetz durch Aufnahmen einer Wildkamera ein Wolf nachgewiesen. Laut Definition können Großraubtiere unter anderem dann von der Landesregierung zum Abschuss freigegeben werden, wenn sie beispielsweise sachgerecht geschützte Tiere etwa auf Heimweiden oder – wie in diesem Fall – wiederholt Weidetiere in den Alpschutzgebieten angreifen.

Die nun beschlossene Maßnahmenverordnung für den Abschuss des Wolfs im Ötztal tritt am morgigen Samstag in Kraft. In 45 Jagdgebieten im Umkreis von zehn Kilometern kann in den nächsten acht Wochen ein Wolf erlegt werden. Die Jagdausübungsberechtigten werden verständigt. (TT.com)