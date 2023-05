Überraschung: Boris Johnson wird schon in wenigen Wochen wieder Vater

London – Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson (58) wird erneut Vater. Seine Ehefrau Carrie Johnson verkündete am Freitag die Schwangerschaft. „Das neue Team-Mitglied trifft in wenigen Wochen ein“, schrieb die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu einem Foto, das sie von hinten mit ihren kleinen Kindern beim Spazieren zeigt. „Ich habe mich in den vergangenen acht Monaten oft ziemlich erschöpft gefühlt, aber wir können es kaum erwarten, das Kleine zu begrüßen.“ Carrie und Boris Johnson haben zusammen zwei Kinder: den dreijährigen Sohn Wilfred und die eineinhalbjährige Tochter Romy.