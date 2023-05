Mit 3,5 Promille in Schlangenlinien auf deutscher Autobahn unterwegs

Am Vortag – also zu Christi Himmelfahrt – war ein Radfahrer in Baden-Württemberg mit mehr als vier Promille gestoppt worden. Seine unsichere Fahrweise auf dem Geh-/Radweg in Singen sei einer Streife aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag in Reutlingen mit. Der 33-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis.