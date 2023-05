W:Orte-Festival: Lyrische Zugänge zur Poesie, die überall lauert

W:Orte – ein gemeinsames Projekt des Literaturhauses am Inn und des Vereins Achtung Kultur – findet heuer zum siebten Mal statt. Das Festival ist mit den Jahren beträchtlich gewachsen. Heuer sind Veranstaltungen in Innsbruck, Telfs, Schwaz und Imst, Hohenems und Wien sowie – erstmals – in Brixen angesetzt. „W:Orte ist das einzige reine Lyrikfestival in Österreich – wir bemühen uns, intensive Festival-Atmosphäre mit internationalen Gästen zu erzeugen“, sagt Wild. Heuer haben sich unter anderem die belarussische Autorin Volha Hapeyeva und Luljeta Lleshanaku aus Albanien angekündigt. Eröffnet wird das Festival von Bachmannpreisträgerin Nora Gomringer und Philipp Scholz mit „VorW:Orten“ im Literaturhaus am Inn (26. Mai), tags darauf lesen unter anderem Robert Schindel und Michael Köhlmeier in der Innsbrucker Stadtbibliothek