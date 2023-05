Schwaz Tigers siegten im Derby bei den Kufstein Vikings

Ebbs – Das Erich Silverio Field in Ebbs brachte den Baseballern der Kufstein Vikings am Samstag kein Glück. Die Festungsstädter mussten sich in der 2. Bundesliga dem Tiroler Konkurrenten Schwaz Tigers zweimal 1:13 bzw. 9:15 geschlagen geben. Mit vier Siegen sind die Schwazer souveräner Tabellenführer, während die Kufsteiner nach vier Spielen noch immer auf den ersten Punkt warten. „Wir sind gut drauf und haben die Leistung genau abgerufen. Momentan ist es echt schwierig gegen uns“, freute sich Tigers-Obmann Paul Astl über den „Sweep“. (TT)