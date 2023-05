Neuer Quarterback für die Raiders: Doyles Reise beginnt heute

Innsbruck – Das Football-Wochenende für die zwei Tiroler Clubs bringt Spannung pur in der Austrian Football League (AFL): Während die Telfs Patriots heute in Wien bei den Vikings auf einen übermächtigen Gegner treffen, sind die Innsbrucker zur selben Zeit (15 Uhr) im American Football Zentrum daheim gegen die Salzburg Ducks gefordert. Und werden dabei auf der Quarterback-Position auf die Dienste von Kevin Doyle zurückgreifen können.

Besonders schwer wird es für die Patriots in Wien. Das Lazarett der Telfer ist groß, Offensive Coordinator Benjamin Pfeifer weiß, um was es geht: „Es ist eine sehr harte Aufgabe. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen.“