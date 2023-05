Rafting-Boot kenterte bei Imst: Guide brachte 28-Jährigen in Sicherheit

Auf dem Inn bei Imst blieb am Samstag ein Rafting-Boot an zwei Pfählen hängen und kenterte. Einer der elf Passagiere blieb an einer Fußschlaufe hängen. Der Rafting-Guide befreite den Mann.

Imst – Schnell reagierte ein Rafting-Guide am Samstag in Imst, als das Boot kenterte. Er war mit einer elfköpfigen Gruppe vom Einstieg westlich des Bahnhofs auf dem Inn in Richtung Haiming losgefahren. Auf Höhe des Bahnhofs blieb das Boot dann an zwei leicht aus dem Wasser stehenden Holzpfählen hängen.