Der Grenzübergang am Staller Sattel ist ab 24. Mai wieder geöffnet

St. Jakob i. D. – Am Mittwoch, 24. Mai um 9 Uhr, wird die Wintersperre für den Passübergang Staller Sattel aufgehoben. Die Verbindung zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal ist dann wieder in beide Richtungen frei befahrbar. Die Überfahrt von Österreich nach Italien ist zu jeder vollen Stunde für jeweils 15 Minuten möglich. Von Italien in Richtung Österreich ist die Überfahrt zur halben Stunde ebenfalls jeweils 15 Minuten lang möglich. (TT)