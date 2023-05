Angerberg – Nach einem Reitunfall in Angerberg musste eine Achtjährige am Sonntag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Das gutmütige Welshpony, auf dem sie ritt, stolperte. Daraufhin stürzte das Kind kopfüber vom Sattel auf den Sandboden. Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf einem Reiterhof im eingefriedeten Round-Pen. Der Vater des Mädchens war dabei. (TT.com)