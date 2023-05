„La Paloma oder das Ende der Welt“: Die Welt vergeht, Paloma predigt

Innsbruck – Angekündigt ist „La Paloma oder das Ende der Welt“, die dritte Produktion des heurigen Dramatiker*innenfestivals, als Satire. Doch das von Judith Keller verfasste und im Innsbrucker Brux selbst in Szene gesetzte Stück ist – jedenfalls in seiner finalen Volte – eher Belehrtheater als beißender oder wenigstens bissiger Spott: Da predigt eine aus Treibgut upgecycelte Möwe, die Paloma, also und warum auch immer Taube, heißt, was man, selbst als im Wegschauen geübter Erdenbewohner mitgekriegt haben dürfte, dass nämlich der Mensch am Ende einer halbwegs bewohnbaren Welt mehr als mitschuldig ist. Diese unbequeme Botschaft wird mit Enthauptung bestraft. Belehrung bleibt auch in apokalyptischer Zeit eher unpopulär.