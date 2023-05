Beim Klettern in Schmirn in den Tod gestürzt: Trauer um langjährigen Alpenvereins-Chef

Schmirn – Ein 67-Jähriger ist am Wochenende beim Klettern mit seinem Sohn (31) in Außerschmirn tödlich verunglückt. Wie am Montag bekannt wurde, handelt es sich um Robert Renzler, den langjährigen Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereines. Renzler war Zeit seines Lebens ein unermüdlicher Kämpfer für den Naturschutz in Tirol und den Erhalt der alpinen Landschaften.