Zum zehnten Mal in Serie: Salzburg nach 2:1 gegen Sturm wieder Meister

Wien – Salzburgs Fußballer haben den zehnten Meistertitel in Folge sicher. Im Bundesliga-Schlager setzten sich die "Bullen" am Sonntag zuhause nach 0:1-Pausenrückstand gegen Sturm Graz mit 2:1 durch und sind vom Herausforderer aus der Steiermark nicht mehr einzuholen. Für die späte Entscheidung sorgte kurz vor Schluss "Joker" Karim Konate (88.), der in seinem achten Spiel für Salzburg mit seinem dritten Tor die zuletzt immer größeren Titelhoffnungen der "Blackys" zunichte machte.

Jon Gorenc-Stankovic (40.) hatte die in der ersten Hälfte etwas besseren Gäste in Führung gebracht, Amar Dedic war kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich (49.) gelungen. Der Vorsprung des Teams von Trainer Matthias Jaissle beträgt zwei Runden vor Schluss sechs Punkte, aufgrund der Abrundung bei der Punkteteilung hätte der Titelverteidiger bei Gleichstand die Nase vorne.

Salzburg schien zu wackeln, startete aber ideal in die zweite Hälfte. Nach Koita-Vorarbeit scheiterte Adamu zwar erneut aus idealer Position, diesmal an Okonkwo, Dedic ließ sich den Abstauber aber nicht nehmen. Das Salzburger Spiel hatte in dieser Phase deutlich an Durchschlagskraft gewonnen, Okonkwo musste sowohl gegen Sesko (52.) als auch Kjaergaard (53.) eingreifen.