Debatte um Auslandsdienst, SPÖ für Matrei-Prüfung

In einem Schreiben an Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wehrt sich jetzt der ehemalige Vorsitzende des Auslandsdiensts, der Innsbrucker Politologe Andreas Maislinger, gegen den Vorwurf des autoritären Verhaltens. Der Gedenkdienst, betont darin Maislinger, sei von Anfang an mit einem hohen Anspruch verbunden gewesen und es sollte daher selbstverständlich sein, „dass die damit verbundenen Pflichten nicht nur überprüft werden dürfen, sondern natürlich auch überprüft werden müssen“. Da jede auch noch so vorsichtige Nachfrage nach Motivation für und in Vorbereitung auf den Gedenkdienst als „autoritär“ bezeichnet worden sei, schlägt der Politologe jetzt die Gründung einer Arbeitsgruppe mit VertreterInnen aus dem Sozialministerium, dem Außenministerium, dem Staatssekretariat im Bundeskanzleramt sowie der fünf Fraktionen im Nationalrat vor.