Weltweiter Ausbau der Windkraft 2022 hinter den Erwartungen

Auf den aktuellen Bestand an Windkraftanlagen bezogen lag die Ausbaurate 2022 bei 11 Prozent. Damit blieben fast alle Märkte hinter den Prognosen zurück, lediglich Europa habe den Zubau mit einem Plus von 5,1 Prozent leicht verstärkt. Allerdings erreichte Europa damit den Angaben zufolge nur die Hälfte der selbst gesteckten Ausbauziele. "Nicht ausreichende Rahmenbedingungen, Änderungen der Förderbedingungen, schwierigere Finanzierung und Steigerungen der Anlagenpreise konnten trotz oftmaliger politischer Ansagen den Windkraftausbau nicht ausreichend anreizen", so IG Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl.