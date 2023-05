Neues Kinderbuch soll Mädchen für Technik begeistern

Wien – Die Kinderbuch-Reihe um den Ohrwurm „Bakabu" wird schon länger zur Sprachförderung von Kindergartenkindern eingesetzt. Mit dem neuesten Band „Abenteuer in MINTmausen" sollen nun alte Rollenbilder aufgebrochen und mehr Kinder – vor allem Mädchen – für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) begeistert werden. Die aktuelle Geschichte, in die elf Kinderlieder und zehn Experimente eingebaut sind, wird Kindergärten bundesweit gratis zur Verfügung stehen.

Entstanden ist das Buch, das am Montag in Wien präsentiert wurde, in einer Kooperation der MINTality Stiftung, der Jungen Industrie, des Technischen Museums Wien und des Projekts Bakabu. Den Kindergartenpädagoginnen und - pädagogen soll es laut Aussendung „als Werkzeug und Inspiration für die Arbeit in der Gruppe dienen". Im neuesten "Bakabu"-Band wurden mit der MINT-begabten Minty Maus und ihrer Freundin Mimi Lou bewusst weibliche Hauptfiguren gewählt.