Hochwasser-Schäden in Italien: Sängerin Laura Pausini spendet Konzerteinnahmen für Flutopfer

Ravenna – Die Adria-Region Emilia Romagna kämpft schwer mit den Folgen der Unwetter. Großflächige Überschwemmungen machten die Ernten von tausenden von Landwirten zunichte, rund 15.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in Sporthallen, Schulen und Pfarren untergebracht. Um der Region finanziell unter die Arme zu greifen, will die italienische Popsängerin Laura Pausini die Einnahmen ihrer drei Konzerte in Venedig an die Bevölkerung der Emilia Romagna spenden, hieß es am Montag in einer Aussendung. Pausini stammt aus Solarolo nahe der Adria-Hafenstadt Ravenna, die besonders stark von den Unwettern heimgesucht wurde.