Radfahrer stießen in Innsbruck zusammen: Polizei sucht nach Buben

Am Sonntagabend kam es in Innsbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem 22-jährigen Radfahrer und einem etwa zwölf bis 14 Jahre alten Radler. Der Mann verletzte sich beim Sturz, der Bub fuhr weiter.

Innsbruck – Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern in Innsbruck sucht die Polizei nach einem etwa zwölf bis 14 Jahre alten Buben. Am Sonntag gegen 19.30 Uhr war ein 22-Jähriger in der Egger-Lienz-Straße am Gehsteig in Richtung Westen unterwegs. Auf Höhe des „Beseleparks“ wollte der Mann auf die Fahrbahn wechseln. Er stieß mit dem Bub, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, zusammen.