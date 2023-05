35 Jahre Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser

Das Land Salzburg habe nur mehr 15 Frauenhausplätze - für fünf gewaltbetroffene Frauen und zehn Kinder - im Pinzgau, weil zwei autonome Frauenhäuser nicht mehr existieren: Jenes in Hallein wurde geschlossen und das Frauenhaus in Salzburg Trägern übergeben, "die über keine Expertise zu Frauenhausarbeit verfügen", lautet die schon seit längerem anhaltende Kritik: "So können Frauen, die in Hochrisikosituationen leben, zwar von einem Bundesland ins andere flüchten, aber nicht in das Frauenhaus in Salzburg-Stadt, weil das Haus nicht vernetzt arbeitet und intransparent agiert", moniert der Verein AÖF. Im Bundesland Salzburg würden somit, gemessen an den Empfehlungen der Istanbul-Konvention - sie sieht einen Platz pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor - somit rund 42 Plätze fehlen. Die Istanbul Konvention ist ein völkerrechtlich verbindliches Instrument zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen in Europa, Österreich hat sie ratifiziert, sie ist seit August 2014 in Kraft.