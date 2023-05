Kufsteiner Privatschule unter neuer Führung

Kufstein – Ian Gregory Barnes wird ab September die Leitung der International School Kufstein Tirol (ISK) übernehmen und Claudia Atzl, die vier Jahre lang die Leitung innehatte, ablösen. Der 46-Jährige stammt aus der Grafschaft Cambridge in Südostengland. Seit September 2021 ist Barnes am privaten Oberstufengymnasium, dessen Partner die Erzdiözese Salzburg ist, als Lehrer für Englisch und Geografie und an der Fachhochschule Kufstein als Lektor tätig. „Katholische Werte und die Prinzipien des ,International Baccalaureate‘ von Respekt, Fürsorge, Aufgeschlossenheit und Wissbegier werden im Mittelpunkt der Schule stehen“, verrät Ian Barnes über seine künftige Arbeit an der ISK. (TT)