Startschuss für Pilotprojekt „gesunde.region“ in Oberndorf

„Die Region St. Johann in Tirol, eingebettet zwischen Kitzbüheler Horn und Wilder Kaiser, hat landschaftlich alles zu bieten, was es braucht, um Gesundheit zu fördern. Dazu verfügt die Region über eine signifikante Konzentration an ÄrztInnen, TherapeutInnen sowie Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Das macht das Thema Gesundheit bereits seit Jahren zum kommunalen Schwerpunkt. Laufend werden Akzente wie Gesundheitstage,Gesundheitswegweiser oder die Beteiligung am Projekt WinHealth gesetzt, heißt es seitens der Projektpartner.