Festschmaus statt Stau auf der Landesstraße in Hall

Hall – Kein Autoverkehr, dafür eine 200 m lange Festtafel mit 800 Plätzen mitten auf der ansonsten verkehrsgeplagten B171: Diese spektakuläre Ausgangssituation kann man am Samstag von 14 bis 22 Uhr am Unteren Stadtplatz in Hall erleben.

Für „Hall tafelt“, einen Mix aus Bürgerversammlung und großem Fest, wird die Landesstraße zwischen der Megakreuzung am Unteren Stadtplatz und dem Brockenweg im Osten bereits ab 7 Uhr komplett gesperrt. Zahlreiche Kulinarikstände, an denen sich BesucherInnen das Essen selbst holen (Geschirr bringt man am besten mit), Livemusik, Straßenkünstler, Zirkus, Chöre und Kindertheater sollen für Volksfestflair sorgen. Zugleich will „Hall tafelt“ im Hinblick auf die ungelöste Verkehrsproblematik politisch wachrütteln.