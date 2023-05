Biker auf dem Prüfstand: 700 Übertretungen in Tirol am Wochenende

Innsbruck – Die Polizei in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten hat am vergangenen Wochenende einen länderübergreifenden Sondereinsatz durchgeführt und sich dabei des Motorradverkehrs angenommen. Obwohl noch einige Passübergänge wie das Timmelsjoch oder die Silvretta-Hochalpenstraße wegen Wintersperre geschlossen waren, herrschte auch aufgrund des guten Wetters starker Zweiradverkehr in den verschiedenen Regionen. Die Polizei stellte bei einem weit überwiegenden Teil der Lenker ein diszipliniertes Fahrverhalten fest, dennoch musste sie etliche Übertretungen ahnden. In Tirol waren das 450 Geschwindigkeits- und 249 sonstige Delikte. An den Zulaufstrecken Salzburg, Kärnten und Vorarlberg ahndete die Polizei 216 Geschwindigkeitsdelikte und 53 andere Übertretungen.