Erst Mure, nun Böschungsbruch: Neue Sperre auf der Kühtaistraße zwischen Ochsengarten und Kühtai

Kühtai, Ochsengarten – Seit fast zwei Wochen ist die Kühtaistraße (L237) zwischen Oetzerau und Ochsengarten nach einem Murenabgang gesperrt. Nun musste ein weiterer Abschnitt der Straße gesperrt werden, wie das Land mitteilte. Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Ochsengarten und Kühtai zu einem Böschungsbruch. Der Grund: die intensiven Regenfälle der vergangenen Tage.

Die L237 wurde nun in beide Richtungen gesperrt. Seitens der Straßenmeisterei Haiming und der Landesgeologie werde aktuell die Lage vor Ort erkundet, hieß es in einer Aussendung. Die Dauer der Sperre kann erst am Mittwoch abgeschätzt werden. Der Ortsteil Kühtai ist weiterhin über die L13 Sellraintalstraße erreichbar.