Schüler als Sicherheitsprofis: Volksschule Uderns gewann Kindersicherheits-Olympiade

Kufstein – Es ging um Wissen und Geschicklichkeit: Die Kufstein Arena verwandelte sich am Dienstag in einen Sicherheitsparcours, auf dem es von Kindern nur so wimmelte. Verschiedenste Bewerbe wie ein Gefahrenstoff-Würfelpuzzle, Löscheinsatz oder ein Notrufnummernwettbewerb waren von ihnen an diesem Tag zu bewältigen.