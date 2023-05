Festival „medienfrische“ mit zweiter Auflage: „Irrlicht“ führt ins Bschlaber Tal

Bschlabs – Es war ein schwieriger Start, sagt Daniel Dlouhy, wenn er an die Premiere der „medienfrische“ im Tiroler Bschlaber Tal denkt. 2022 landeten er und sein Team mit ihrem experimentellen Festivalansatz in dem abgelegenen Tal, das mit Kultur temporär neu belebt werden sollte. Mit KünstlerInnen vor Ort und einem Rahmenprogramm ist das der „medienfrische“ gelungen – trotz anfänglicher Skepsis der Ansässigen, erzählt Dlouhy. Also werden sich auch heuer Kunstschaffende aller Sparten auf den Weg nach Bschlabs machen. Das Festival eröffnet am Freitag zum zweiten Mal – und findet heuer in einer etwas abgespeckten Version statt.