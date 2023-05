Durchsuchungen bei „Letzter Generation“ in sieben deutschen Bundesländern

München – Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland haben am Mittwoch in sieben Bundesländern Durchsuchungen bei der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ durchgeführt.

Betroffen waren Objekte in sieben Bundesländern, konkret in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.