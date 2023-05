Frau (81) nach Unfall mit Eskorte von Herzogin Sophie gestorben

Die 81-Jährige habe bei dem Unfall mit einem Begleitmotorrad von Herzogin Sophie am 10. Mai mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen erlitten, teilte der Sohn mit.

London – Nach einem Unfall mit einer royalen Fahrzeugeskorte in London ist eine 81-jährige Frau gestorben. Sie habe lange um ihr Leben gekämpft, „aber eine irreversible Schädigung ihres Gehirns hat heute schließlich den Kampf beendet", teilte die Familie der Frau der BBC zufolge in der Nacht zum Mittwoch mit. Seine Mutter habe bei dem Unfall mit einem Begleitmotorrad von Herzogin Sophie am 10. Mai mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen erlitten, sagte der Sohn des Opfers. Die Polizeiaufsichtsbehörde bestätigte den Tod der Frau.