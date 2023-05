Tiroler Festival-Kalender: Das sind die Highlights im Sommer 2023

Ausgelassenes Feiern, schrille Outfits und shaken, bis hinter der Bühne die Sonne untergeht: der Sommer steht bald vor der Tür und mit ihm eine bunter Mix aus Festivals. TT.com bietet den Überblick und welche Termine auf jeden Fall im Kalender stehen sollten.

🎶 ➤ HEART OF NOISE (25.–28. Mai): Nachdem das Innsbrucker Bogenfest quasi der Auftakt in den heurigen Festivalsommer war, folgt das nächste große Fest in der Landeshauptstadt am letzten Maiwochenende: Das Heart-of-Noise, auf dem vier Tage und Nächte lang gefeiert wird. Das Electronic Festival bietet Top-Acts wie John Colpitts, Ninasupsa und Swans, sowie Norman Westberg. Mehr Infos:





🎶 ➤ LUGILA X BONANZA (27. Mai): Die nächste Goldgrube für elektronische Musik: das Bonanza Festival im Magic Castle in Seefeld. Offenbar hat sich das Schloss als Partylocation bewährt, denn heuer werden die Bässe dort zum zweiten Mal die Mauern zum Zittern bringen. Die Party steigt ab 15 Uhr und geht bis 6 Uhr morgens. Mehr Infos:

🎶 ➤ STOABEATZ WALCHSEE (10. Juni): Runde Geburtstage gehören gefeiert und so lädt der Verein Stoabeatz zum zehnten Geburtstag des Festivals an die Ufer des Walchsees ein. In diesem Jahr steigt das Event – weil nur eintägig – wieder unter dem Namen Kieselbeatz. Vier Livebands plus Aftershowparty stehen auf dem Plan, am Start sind Gnackwatschn, Matija, Spilif und Kaliwillheim. Campingmöglichkeiten gibt es, die Veranstalter bitten um Anfragen per Mail. Mehr Infos:

Das Stoabeatz im Vorjahr – heuer steigt es unter dem Namen Kieselbeatz. © Jonathan Forsthuber

🎶 ➤ Tiroler Festspiele Erl (6.–30. Juli): Seit 1988 finden die Festspiele in dem kleinen Ort nördlich von Kufstein statt und haben sich vor allem mit ihren einzigartig inszenierten Wagner-Stücken einen Namen in der Opernszene gemacht. In diesem Sommer zeig das Festival mit „Siegfried" und „Götterdämmerung" erneut zwei Wagner-Opern, außerdem tritt Schauspielerin Martina Gedeck mit dem Schumann Quartett auf, die Wiener Sängerknaben lassen ihre glockenhellen Stimmen erklingen, während Christian Muthspiel und das Orjazztra Vienna auf der Jazzside of the Street wandeln. Mehr Infos:

Das Festspielhaus in Erl. © EXPA/JOHANN GRODER

🎶 ➤ KUFSTEIN UNLIMITED (10.–17 Juni): Die Hard facts gleich zu Beginn: Zwei Tage, 45 Bands und fünf Bühnen. Das Kufstein unlimited geht damit in die elfte Auflage, unter anderem beehrt von Steaming Satellites, Ina Regen, Oska und TikTok-Star Rian. Ein weiteres Highlight dürfte auch die DJ Zone im Chill-Out-Bereich am Fischergries werden. Wer eine weitere Anreise hat, kann das Auto auch daheim stehen lassen: für eine koordinierte An- und Abreise wurde der Öffi-Verkehr extra für das Festival ausgebaut, mit mehr Zugkapazitäten und Nightlinern. Mehr Infos:

🎶 ➤ NORDKETTE WETTERLEUCHTEN (15.–16. Juli): Die Geschichte, dass dieses Festival einst mit der Idee am Lagerfeuer geboren wurde, einfach mit Freunden am Berg Musik zu hören, zu chillen und die Aussicht zu genießen, klingt märchenhaft, ist aber wahr. Ob es da noch stimmt, dass es das weltweit einzige Festival auf 2000 Metern Höhe sein soll, ist damit eigentlich unwichtig. Wichtiger ist, wer kommt: etwa DJ Gegenstrom, Apanorama, K not K und Se Neka. Mehr Infos:

📽️ Video | Einer der Acts beim Wetterleuchten: APANORAMA

🎶 ➤ NEW ORLEANS FESTIVAL (13. Juli, 16. Juli und 19.–23. Juli): Das New Orleans Festival bringt vom 20. bis 23. Juli wieder Südstaatenflair nach Innsbruck. Gespielt werden Blues, Jazz, Gospel und Soul, von internationalen Stars, wie auch von heimischen Musikgrößen. Den Auftakt bildet das Festival am 16. Juli auf dem Patscherkofel, wo man bei geselligem Beisammensein auf der Alm besten New Orleans-Sound genießen kann. Mehr Infos:

🎶 ➤ INNSBRUCKER PROMENADENKONZERTE (7.–30. Juli): Die Promenadenkonzerte im Hofburg-Innenhof sind die Institution im Innsbrucker Kultursommer geworden. Neben Walzern, Märschen und anderen schwungvollen Melodien, vorgetragen von den besten Blasorchestern und Ensembles aus der ganzen Welt, kommen auch Symphonieorchester und Kammerensembles auf den Spielplan. Mehr Infos:

Volles Haus bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten im Vorjahr. © promenadenkonzerte

🎶 ➤ OLALA STRASSENFESTIVAL (25.–29. Juli): Lienz wird am letzten Juliwochenende ordentlich durchgewirbelt, von über 30 Künstlergruppen aus 14 verschiedenen Ländern. Die kleine Stadt in den Tiroler Bergen wird mit Produktionen überraschen, die man sonst eher in Großstädten vermuten würde. Von großen Platz-Inszenierungen, über Installationen bis hin zur Kleinkunst mit Artistik, Akrobatik, nonverbaler Comedy, Walkacts und Fanfaren. Mehr Infos:

🎶 ➤ HILL VIBES (26.–30. Juli): Und erneut wird Telfs fünf Tage lang zur Reggae-Hochburg. Ab 26. Juli ist die Tanzfläche im Sportzentrum wieder zum Dancen eröffnet, "Good Vibrations" inklusive. Das Line-up kann sich sehen lassen: Inner Circle, Patrice, Anthony B oder Mr. Vegas werden dem Publikum kräftig einheizen. Abseits der Musik bietet das "Hill Vibes" auch Workshops, Freizeitaktivitäten oder Kinderbetreuung an. Mehr Infos:

Das Hill Vibes Festival lockt Ende Juli viele Reggae-Fans nach Telfs. © MG Telfs

🎶 ➤ MITEINAND FESTIVAL (28.–29. Juli): Ausgehend von der Idee, Künstlerinnen und Künstlern während Covid-Zeiten zu unterstützen, entstand im Sommer 2020 in Radfeld die Veranstaltungsreihe "Mit Abstand Festival". Davon kann 2023 natürlich keine Rede mehr sein – daher startet das Festival in diesem Jahr mit dem neuen Namen "MitEinand Festival" durch. Mehr Infos:

🎶 ➤ KRAPOLDI FESTIVAL (29. August–3. September): Fünf Tage lang wird sich der Krapoldipark zu einem Ort des Lachens, Staunens, Teilhabens und Seele baumelns verwandeln. Internationale Ensembles aus den Bereichen Clownerie, Neuer Zirkus und Straßentheater werden nach Innsbruck eingeladen, die den Park, Plätze und Hinterhöfe zu einer Theaterlandschaft machen werden. Verfolgt wird dabei das Konzept, Kultur völlig unelitär unter die Menschen zu bringen – das Programm folgt in Kürze. Mehr Infos:

Ein Highlight des Krapoldi-Festivals: Der Umzug von der Annasäule zum Rapoldipark. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

🎶 ➤ OUTREACH FESTIVAL (3.–5. August): Jedes Jahr bearbeitet Outreach gesellschaftspolitisch relevante Themen. Mit der Kraft der Musik und der visuellen Kunst, sollen künstlich geschaffene abgrenzende Blasen zum Platzen gebracht werden. In diesem Jahr bewerkstelligen dies unter anderem Music Power in the Park feat. Outreach’s SPARK Orchestra, Honeypie, LauT, Klein Kählwien und Anja Om Plus. Mehr Infos:

🎶 ➤ INNROCK RELOADED (2.–5. August): Anfang August wird man wieder zahlreiche Festival-Fans Richtung Radfeld pilgern sehen. Denn dann steigt das zweitägige Rock- und Metal-Open-Air mit 36 Bands aus Österreich, Deutschland, Italien, Israel, Griechenland, Niederlande und England. Den Boden zum Vibrieren bringen dabei Bands wie High Voltage, Tomorrow's Fate, Ebony Archways und Sirius Curse. Mehr Infos:

🎬 Trailer | Wer Eindrücke braucht: Hier der INNROCK Reloaded Trailer

🎶 ➤ BOTANICA (11.–12. August) und ALLES GUTE (16.–19. August): Das Alles-Gute-Festival geht dieses Jahr in die dritte Runde. Erneut haben sich die vier Kulturplattformen p.m.k., Die Bäckerei, Bonanza und Arche*Ahoi zusammengetan und veranstalten sechs Tage lang ein buntes Open-Air-Treiben im Botanischen Garten (11. bis 12. August), sowie vor dem Landestheater-Nebenplatz (16. bis 19. August). Das umfangreiche Musikprogramm wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Mehr Infos:

🎶 ➤ MUSIKFESTIVAL KITZBÜHEL (18.–19. August): Auch 2023 wird der selbsternannte „Volks Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier und viele weitere Stars der Schlagerszene zu zwei großen Open-Airs in Kitzbühel laden. Das Konzert wird im Tennisstadion in Kitzbühel über die Bühne gehen. Mehr Infos:

Andreas Gabalier sorgt verlässlich für volle Ränge in Kitzbühel. © Gerald Lobenwein

🎶 ➤FESTWOCHEN DER ALTEN MUSIK (11.–29. August): Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik setzen in ihrer 47. Auflage und im letzten Jahr unter der Intendanz von Alessandro De Marchi, stark auf Opern und Konzerte des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. Bei all der Hochkultur wurde trotzdem auf einen niederschwelligen Zugang geachtet: Über mobile Konzerte oder Lunch-Konzerte kann man auch ohne Eintritt teilhaben. Mehr Infos:

🎶 ➤HOCH KULTUR FESTIVAL (10.–12. August): Alles, was über 1670 m Meereshöhe passiert, zählt ohne weiteres zur „Hochkultur", behaupten die Musikerinnen und Musiker von Franui und laden ihr Publikum zu Konzerten ins Hochgebirge auf der Unterstaller Alm in Innervillgraten. In diesem Sommer wird ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert, unter anderm mit einer Rezitation von Schauspieler Tobias Moretti. Dazu gibt's Musik zwischen Klassik, Volksmusik, Jazz und zeitgenössischen Klängen. Mehr Infos:

Der Tiroler Tobias Moretti tritt am 10. August beim Hoch Kultur Festival auf. Aktuell ist er mit "Deutschstunde" in den Kinos. © Wild Bunch

🎶 ➤ GANS ANDERS (22.–24. September): Direkt am Innsbrucker Baggersee steigt die Party auf drei Bühnen, dabei wechseln sich elektronischer und akustischer Sound ab. Bands, DJs und Live-Acts, alternativ oder etabliert, von nah und fern, von sanft bis schrill, von Jazz bis Jungle. Im Workshop- und Jam-Bereich gehört die Bühne dir: Bring your Gadgets, Toys and Instruments. Neben Musik gibt's auch Kunst, Installationen, coole Deko und nachhaltige Verpflegung. Mehr Infos:

Das Gans Anders verwandelt den Baggersee in ein Festivalgelände. © Veranstalter

🎶 ➤ KLASSIK AM BERG (10. September): An diesem Spätsommertag werden auf 1620 Meter Höhe über Innsbruck die Klänge des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti ertönen. Genießen kann man das Konzert auf der Muttereralm. Unter der Leitung von Gerhard Sammer werden die Musiker und Musikerinnen ein abwechslungsreiches Programm mit Crossover präsentieren. Mehr Infos:

🎶 ➤ KLANGSPUREN (7.–24. September): Mit dem Klangspuren Festival in Schwaz feiert ein zweites Tiroler Festival heuer den 30. Geburtstag. Seit seiner Gründung bestand die Idee, dass das Festival auch ein Ort für Begegnung, Vermittlung und Austausch sein soll. So werden junge Musiker und Komponisten mit etablierten Künstlern vernetzt, den Raum dazu bietet unter anderem das "Future Lab" – die Ergebnisse werden im Rahmen des Festivals zur Aufführung gebracht. Mehr Infos:

