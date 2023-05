Welches Zeugnis Österreichs Jugend der Schule ausstellt

Wien – Der Schulalltag ist aus Sicht der Jugendlichen in den vergangenen Jahren stressiger geworden, zeigt eine Online-Umfrage (800 Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 19 Jahren) für das Nachhilfeinstitut Lernquadrat. Mehr als drei Viertel müssen demnach häufig so viel lernen, dass sie das Gelernte gleich nach der Prüfung wieder vergessen. Bei einer vergleichbaren Umfrage vor sieben Jahren waren es noch weniger als die Hälfte. Auch der Leistungsdruck hat deutlich zugenommen.

Lernquadrat-Unternehmenssprecherin Angela Schmidt erklärt die Zunahmen beim sogenannten Bulimie-Lernen auch mit immer mehr Leistungsüberprüfungen: Laut Umfrage stehen im Schnitt an fast jedem dritten Schultag Schularbeiten, Tests oder Referate an. „Gelernt wird dementsprechend, was sich halt ausgeht, die Entwicklung von echtem Interesse an den Inhalten kommt dabei oft zu kurz", wird Schmid in der Aussendung vom Mittwoch zitiert. Ziel sei primär eine gute Note, mehr als drei oder vier Tage intensivere Beschäftigung mit dem Lernstoff schienen angesichts von wenig Zeit und gleichzeitig angesetzten Überprüfungen einfach nicht möglich.