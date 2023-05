Viertklassler aus Sillian holten Preis beim Euregio-Wettbewerb

Sillian, Bozen – Beim Wettbewerb "Euregio macht Schule" sind die Schülerinnen und Schüler aktiv in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino eingebunden. Über eine Online-Lernplattform, die auch in italienischer Sprache verfügbar ist, absolvieren die teilnehmenden Klassen zehn Unterrichtsmodule zu verschiedenen Euregio-Themen wie Geschichte, Sprache, Musik oder Mobilität. Das erlangte Wissen und ihre Vision der Euregio setzen die Schülerinnen und Schüler anschließend kreativ bei der Gestaltung eines Plakats um. Die Gewinnerplakate werden von drei regionalen Jurys, bestehend aus Bildungsfachleuten, ausgewählt. Insgesamt beteiligten sich heuer 49 Schulen aus allen drei Landesteilen am Wettbewerb. Neben der Volksschule Thaur und der Mittelschule Mayrhofen gehört auch die 4b-Klasse der MS Sillian zu den Siegern aus Tirol. Die Osttiroler Jugendlichen hatten Künstler aus Tirol, Südtirol und dem Trentino auf einer Landkarte der Euregio dargestellt. Es gab 500 Euro Preisgeld. (TT)