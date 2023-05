Arbeiter stürzte auf Baustelle beim Arlbergtunnel von Lkw: Heli barg Verletzten

St. Jakob am Arlberg – Auf der Baustelle beim Arlbergtunnel ist es bereits am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 8.30 Uhr stieg ein Österreicher (29) dort auf einen Lkw. Von diesem wurden gerade Rohre abgeladen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der Mann stürzte vom Fahrzeug und weiter über eine Böschung. Warum, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie schwer sich der Mann verletzte. Der Rettungshubschrauber brachte den 29-Jährigen in die Klinik Innsbruck. (TT.com)