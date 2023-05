Lenker verlor in Innsbruck Kontrolle über Fahrzeug und krachte in Zaun

Innsbruck – Bei einem Unfall sind am Mittwochnachmittag in Innsbruck drei Personen verletzt worden. Gegen 17.35 verlor auf der Brennerstraße ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er geriet in einer Linkskurve ins Schleudern, kam zwischen zwei Leitschienenabschnitten von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Zaun.