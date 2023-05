Haute Couture zum Ritterspiel: Ausstellung in der Innsbrucker Hofburg

Heuer die Innsbrucker Hofplattnerei, die in maximilianischer Zeit ihre absolute Blüte erlebte. Was einerseits mit dem ausgeprägten kaiserlichen Kunstsinn, seiner Lust an bereits damals anachronistischen Schauturnieren als auch mit den kriegerischen Zeiten um 1500 zu tun hat. Und da Maximilians Soldaten jede Menge an Ausrüstung brauchten, erblühte das Plattnerhandwerk. Um unter Konrad Seusenhofer, der zwischen 1504 und 1517 in Innsbruck seine Werkstatt betrieben hat, sozusagen eine Haute-Couture-Linie für adelige „Ritterspieler“ zu entwickeln.