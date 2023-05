Bilanz liegt vor: 6680 Corona-Verwaltungsstrafen in Tirol

Seit gestern liegt eine Bilanz über die Corona-Übertretungen nach dem Covid-Maßnahmengesetz bzw. Epidemiegesetz vor. In Tirol wurden in den Hauptpandemiejahren 2020, 2021 und 2022 demnach 6678 Übertretungen finanziell geahndet. Im heurigen Jahr gab es zwei. Die Anzahl der eingeleiteten Verwaltungsverfahren war mit 11.468 jedoch fast doppelt so hoch.