29 Jahre nach Völkermord in Ruanda: Flüchtiger Verdächtiger festgenommen

Kapstadt – Ein ruandischer Staatsbürger, der während des Völkermords 1994 in seinem Land Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben soll, ist den Vereinten Nationen zufolge in Südafrika festgenommen worden. Fulgence Kayishema sei am Mittwoch in der Kleinstadt Paarl nahe der Touristenmetropole Kapstadt festgesetzt worden, teilte der UN-Mechanismus für Kriegsverbrechertribunale (IRMCT) am Donnerstag mit.