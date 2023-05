„Dialogues des Carmélites“ an der Staatsoper: ein Meisterwerk seltsam inszeniert

Wien – „Angst ist Gelähmt-Sein. Angst ist, wenn nichts mehr fließt“, sagt Magdalena Fuchsberger im „Dialogues des Carmélites“-Programmheft. Die Salzburger Opernregisseurin inszeniert nach Arbeiten an kleineren Bühnen nun an der Wiener Staatsoper Francis Poulencs „Dialogues des Carmélites“, eine der faszinierendsten Opern des 20. Jahrhunderts.

Darin tritt die angstgeplagte Blanche 1789 in Paris einem Karmeliterinnenorden bei. Doch die Revolution frisst auch ihre Nonnen, und schickt die Schwestern auf die Guillotine. Im überwältigenden Schlussbild singen die Nonnen ein „Salve Regina“, während das krachende Beil den Chor dezimiert. Das war an der Staatsoper zuletzt 1964 zu erleben. Doch im Theater an der Wien begeisterte die international gezeigte Inszenierung von Robert Carsen 2008 und 2011, ein Riesenerfolg mit dem RSO Wien unter Bertrand de Billy.