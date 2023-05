Vor den Play-off-Spielen kommt es zum Tennis-Gipfel in Schwaz

Innsbruck – Ob in der zweiten oder ersten Liga. Oder anderswo. Lokale Derbys haben eigene Gesetze, sagt man. Oft bestätigt, genauso oft widerlegt. Große Anspannung herrscht jedenfalls vor dem ersten Service zwischen den Schwazer und Kufsteiner Damenteams. Am Schwazer Court (Freitag nicht ab 11, sondern ab 13 Uhr) wird nämlich die Frage nach der Nummer 1 im Tiroler Damentennis beantwortet werden. Die Prognosen? Gleich verteilt. Beide Teams haben im bisherigen Meisterschaftsverlauf zwei Punkte erobert, nur eine minimale Differenz trennt Schwaz (4.) und Kufstein (5.) in der Tabelle voneinander. Vor zwei Jahren in Kufstein, damals in der 2. Bundesliga, hatte Kufstein beim 4:3-Erfolg das bessere Ende für sich, legte mit dem damaligen Sieg den Grundstein für den Erstliga-Aufstieg. Schwaz folgte heuer in die Elite-Liga nach, konnte aber wie Kufstein noch keinen Sieg verbuchen. Dieser Negativlauf wird – wer immer als Sieger vom Platz geht – ein Ende finden.