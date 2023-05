Marktdruck befürchtet: Zollfreier Ukraine-Weizen sorgt für Unmut bei Landwirten

Wien – Nach kriegsbedingten Verwerfungen an den Agrarrohstoffmärkten mit kräftigen Preissprüngen haben sich die Kurse zuletzt normalisiert. Vor allem der Weizenpreis ist stark gesunken, was für Unmut unter manchen Bäuerinnen und Bauern sowie Agrarvertretern sorgt. Einen Mitgrund für den Sinkflug sehen sie in den Ukraine-Exporten, für die derzeit eine Ausnahmeregelung gilt. Laut dem Wifo-Agrarökonomen Franz Sinabell besteht aber kein ursächlicher Zusammenhang zur Preisbildung.