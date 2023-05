Mel B macht Andeutungen über Spice-Girls-Projekt

London – Das frühere Spice Girl Mel B hat Andeutungen zu einer geplanten Zusammenarbeit mit den Kolleginnen der legendären Band gemacht – einschließlich Victoria Beckham. Wie die 47-Jährige der britischen Boulevardzeitung The Sun erzählte, wollen die fünf Frauen in Kürze eine Mitteilung herausgeben. Worum es sich bei dem Projekt genau handelt, verriet Mel B nicht. „Es ist etwas, das die Fans lieben werden“, sagte sie lediglich laut dem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht.

Mel B verriet auch, dass die Spice Girls in einer WhatsApp-Gruppe in ständigem Kontakt stehen. Der letzte gemeinsame Auftritt aller fünf Spice Girls liegt mehr als zehn Jahre zurück, als Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012 auftraten.