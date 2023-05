EU sagt Lohngefälle den Kampf an: Rechtsexperte im TT-Interview

Lupe auf Löhne in Europa: Der Europäische Rat hat die neue Richtlinie zur Lohntransparenz am 24. April 2023 angenommen. Nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU haben die Staaten dann bis zu drei Jahre Zeit für die Übernahme der Regeln in ihr nationales Recht.

© iStock/Viktor Aheiev